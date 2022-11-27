Ведущие игроки «Химок» намерены покинуть клуб

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Как стало известно «СЭ», ряд ведущих футболистов «Химок» намерен покинуть подмосковный клуб из-за финансовых разногласий с руководством.
Клуб не имеет непосредственных задолженностей перед игроками, однако футболисты не получили бонусные выплаты, договоренность о которых была достигнута перед началом сезона.
Среди игроков, которые могут покинуть «Химки» зимой — капитан команды Дмитрий Тихий, Александр Филин, Денис Глушаков, Александр Ломовицкий, Илья Лантратов, Аяз Гулиев и другие. При этом на клуб наложен запрет на регистрацию новых футболистов (данную меру РФС применял в отношении «Химок» уже неоднократно в 2022 году), и как будет комплектоваться команда в случае ухода лидеров, непонятно.
«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками в 17 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования