Ведущие игроки «Химок» намерены покинуть клуб

Как стало известно «СЭ», ряд ведущих футболистов «Химок» намерен покинуть подмосковный клуб из-за финансовых разногласий с руководством.

Клуб не имеет непосредственных задолженностей перед игроками, однако футболисты не получили бонусные выплаты, договоренность о которых была достигнута перед началом сезона.

Среди игроков, которые могут покинуть «Химки» зимой — капитан команды Дмитрий Тихий, Александр Филин, Денис Глушаков, Александр Ломовицкий, Илья Лантратов, Аяз Гулиев и другие. При этом на клуб наложен запрет на регистрацию новых футболистов (данную меру РФС применял в отношении «Химок» уже неоднократно в 2022 году), и как будет комплектоваться команда в случае ухода лидеров, непонятно.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками в 17 матчах.