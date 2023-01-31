Ведущий шоу «Плюшки» Лисевский: «Хороший или плохой Дзюба футболист — решать вам. Я не смотрел ни один его матч»

Российский комик и ведущий YouTube-шоу «Плюшки» Богдан Лисевский ответил на вопрос, стоит ли нападающему Артему Дзюбе попробовать заняться стендапом.

«Возможно, Дзюбе стоит попробовать заняться стендапом, раз он не может найти команду, в которой будет играть. Думаю, он стал бы таким же комиком, каким был футболистом. А хорошим или плохим Артем был футболистом — решать вам. Я не знаю, не смотрел ни один его матч. Если Дзюба будет заниматься стендапом, то его концерты я буду смотреть, причем каждый. Но в качестве приглашенного гостя выступать у него на концертах не буду», — приводит слова Лисевского Metaratings.ru.

В декабре Дзюба стал гостем юмористического шоу Лисевского «Плюшки».

С 3 ноября 2022 года футболист является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.