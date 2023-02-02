«Велес» и два клуба из Казахстана сделали предложения по защитнику «НН» Пенчикову

Сегодня, 19:05
Казахстанские клубы «Актобе» и «Тобол» заинтересованы в услугах 24-летнего крайнего защитника «Нижнего Новгорода» Даниила Пенчикова, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, поимо казахстанских клубов предложение по Пенчикову сделал клуб Первой лиги «Велес». Нижегородцы готовы рассматривать варианты по игроку. В случае с «Велесом» речь идет об аренде с правом выкупа.
В текущем сезоне 24-летний Пенчиков провел четыре матча в РПЛ и четыре — в Кубке России. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 250 тысяч евро.