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Сегодня, 19:05

«Велес» и два клуба из Казахстана сделали предложения по защитнику «НН» Пенчикову

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Казахстанские клубы «Актобе» и «Тобол» заинтересованы в услугах 24-летнего крайнего защитника «Нижнего Новгорода» Даниила Пенчикова, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, поимо казахстанских клубов предложение по Пенчикову сделал клуб Первой лиги «Велес». Нижегородцы готовы рассматривать варианты по игроку. В случае с «Велесом» речь идет об аренде с правом выкупа.

В текущем сезоне 24-летний Пенчиков провел четыре матча в РПЛ и четыре — в Кубке России. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 250 тысяч евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/veles-i-dva-kluba-iz-kazakhstana-sdelali-predlozheniya-po-zashitniku-pari-nn-penchikovu-224731/
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