Веллитон объявил о возможном возобновлении карьеры

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем. Последним клубом 37-летнего игрока был «Гремио Новуризонтино».

— После «Спартака» ты вернулся в Бразилию, а дальше была «Сельта», турецкие клубы, несколько лет в ОАЭ — и снова Бразилия, где ты завершил карьеру. Почему?

— Из-за давления со стороны болельщиков. Чувствовал себя ужасно, поэтому решил закончить. Точнее, сделать паузу. Сейчас-то я хочу вернуться! Есть силы и желание еще поиграть.

Бразильский форвард выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год. Вместе с красно-белыми трижды становился вице-чемпионом РПЛ.