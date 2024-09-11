Веллитон: «Сыграть против «Динамо» Махачкала? Готов!»

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон в шутку заявил о готовности сыграть за красно-белых против «Динамо» Махачкала в 8-м туре РПЛ.

«Сыграть против «Динамо» Махачкала? Можно. На этой неделе? Готов!» — сказал Велитон.

Веллитон принял участие в матче звезд «Спартака», посвященном 10-летию открытия домашнего стадиона московского клуба. Он играл за команду Олега Романцева, которая победила команду Деяна Станковича со счетом 3:2. 37-летний Веллитон отметился дублем в этой встрече.

Бразильский футболист представлял «Спартак» с 2007 по 2014 год.