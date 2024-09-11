Веллитон: «Если встречу Акинфеева, подойду, чтобы поздороваться и обнять его»

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон в интервью «СЭ» ответил на вопрос о стычке с вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым.

— В России до сих пор вспоминают твою стычку с Игорем Акинфеевым.

— Это был игровой эпизод, я ничего не делал специально. Наоборот, было очень жалко — травма оказалась серьезной.

— Если бы сейчас встретил Акинфеева в Москве, что бы сказал ему?

— Если бы у меня была такая возможность, я бы просто подошел, поздоровался и обнял его. Акинфеев — легендарный вратарь, который показал себя и в клубе, и в сборной. Опытнейший футболист, который до сих пор играет...

Бразильский форвард выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год. Вместе с красно-белыми трижды становился вице-чемпионом РПЛ.