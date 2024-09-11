Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:30

Веллитон — о Федуне: «Думал, приеду в Россию и встречу его»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон в интервью «СЭ» прокомментировал уход Леонида Федуна с поста президента клуба.

— Знаешь, что Леонид Федун продал клуб?

— Мне сообщили об этом на днях. Был уверен, что приеду в Россию, встречу его... Очень удивился, что он больше не в клубе.

— Вы с ним часто общались?

— Только на стадионе. Он всегда был с нами, приходил на каждую игру. Спускался в раздевалку, разговаривал с игроками.

Веллитон и&nbsp;Игорь Акинфеев в&nbsp;2009 году. «Если встречу Акинфеева, подойду, чтобы поздороваться и обнять». Веллитон — о России и «Спартаке»

В августе 2022 года компания «Лукойл» объявила о покупке 100 процентов акций «Спартака». Леонид Федун покинул совет директоров клуба и вышел из состава акционеров.

Веллитон Соарес де Мораис (Веллитон)
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Украинский вратарь Шелихов переплыл Тису и перешел в белорусский клуб
Тайсон Фьюри и Александр Усик проведут реванш 21 декабря
Стало известно о новых подробностях в деле о гибели туристов в коллекторе
Почему Кордоба отказался от переезда в Москву, Титов снова выйдет на поле. Что происходит в «Спартаке»
Захарова назвала прошедшие в США предвыборные теледебаты очередным шоу
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Популярное видео
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя