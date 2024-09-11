Сегодня, 11:30
Бывший нападающий «Спартака» Веллитон в интервью «СЭ» прокомментировал уход Леонида Федуна с поста президента клуба.
— Знаешь, что Леонид Федун продал клуб?
— Мне сообщили об этом на днях. Был уверен, что приеду в Россию, встречу его... Очень удивился, что он больше не в клубе.
— Вы с ним часто общались?
— Только на стадионе. Он всегда был с нами, приходил на каждую игру. Спускался в раздевалку, разговаривал с игроками.
В августе 2022 года компания «Лукойл» объявила о покупке 100 процентов акций «Спартака». Леонид Федун покинул совет директоров клуба и вышел из состава акционеров.