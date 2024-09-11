Веллитон — о Федуне: «Думал, приеду в Россию и встречу его»

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон в интервью «СЭ» прокомментировал уход Леонида Федуна с поста президента клуба.

— Знаешь, что Леонид Федун продал клуб?

— Мне сообщили об этом на днях. Был уверен, что приеду в Россию, встречу его... Очень удивился, что он больше не в клубе.

— Вы с ним часто общались?

— Только на стадионе. Он всегда был с нами, приходил на каждую игру. Спускался в раздевалку, разговаривал с игроками.

В августе 2022 года компания «Лукойл» объявила о покупке 100 процентов акций «Спартака». Леонид Федун покинул совет директоров клуба и вышел из состава акционеров.