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Сегодня, 20:09

Веллитон: «Ко мне был интерес от одной команды из России»

Веллитон рассказал об интересе от российской команды
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Веллитон ответил на вопрос «СЭ» о своем будущем.

«Хотел бы снова играть, выходить на поле. Ко мне был интерес от одной команды из России, но пока ничего официального», — сказал Веллитон «СЭ».

37-летний Веллитон принял участие в матче звезд «Спартака», посвященном 10-летию открытия домашнего стадиона московского клуба. Он играл за команду Олега Романцева, которая победила коллектив Деяна Станковича со счетом 3:2.

Бразильский футболист выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год, провел 133 матча и забил 61 гол.

Веллитон Соарес де Мораис (Веллитон)
ФК Спартак (Москва)

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