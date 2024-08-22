Вендел, Ахметов и Педро работают в общей группе перед матчем со «Спартаком»

Полузащитники «Зенита» Вендел, Ильзар Ахметов и форвард сине-бело-голубых Педро занимаются в общей группе команды перед матчем 6-го тура РПЛ со «Спартаком».

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что эти три футболиста, а также Максим Глушенков и Родригао пропустят игру против красно-белых.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 24 августа на «Газпром-Арене». Начало — в 17.30 по московскому времени.

На данный момент сине-бело-голубые с 13 очками располагаются на первом месте в чемпионате России. «Спартак» (10 баллов) идет на 4-й строчке в турнирной таблице.