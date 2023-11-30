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Сегодня, 21:50

Вендел готовится к «Локомотиву»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», 26-летний хавбек «Зенита» Вендел, в среду пропустивший из-за простуды матч FONBET Кубка России против «Динамо» (0:1), наравне с партнерами готовится к воскресной встрече 17-го тура РПЛ с «Локомотивом».

Ожидается возвращение в строй и ровесника бразильского полузащитника — колумбийского форварда Матео Кассьерры.

Таким образом, к матчу с железнодорожниками лидер чемпионата подходит в оптимальном составе — с учетом того, что недавно вернулись в строй 33-летний защитник Марио Фернандес и 19-летний хавбек Дмитрий Васильев.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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