Вендел готовится к «Локомотиву»

Как стало известно «СЭ», 26-летний хавбек «Зенита» Вендел, в среду пропустивший из-за простуды матч FONBET Кубка России против «Динамо» (0:1), наравне с партнерами готовится к воскресной встрече 17-го тура РПЛ с «Локомотивом».

Ожидается возвращение в строй и ровесника бразильского полузащитника — колумбийского форварда Матео Кассьерры.

Таким образом, к матчу с железнодорожниками лидер чемпионата подходит в оптимальном составе — с учетом того, что недавно вернулись в строй 33-летний защитник Марио Фернандес и 19-летний хавбек Дмитрий Васильев.