Вендел хочет получать в новой команде не меньше, чем в «Зените». Ему не могут найти такой вариант в Европе

Стали известны подробности возможного ухода полузащитника Вендела из «Зенита».

Как сообщает Sport24, петербургский клуб готов отпустить бразильского футболиста в другую команду не менее, чем за 15 миллионов евро. Вендел не согласен идти на понижение зарплаты в новом клубе — он хочет получать не меньше, чем в «Зените». Отмечается, что доход полузащитника составляет 2,5 миллиона евро за сезон плюс бонусы.

По информации источника, представители Вендела ищут варианты для продолжения карьеры игрока в Европе. Однако на данный момент у них нет ни одной команды, которая готова выполнить требования стороны полузащитника.

1 июля главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб разрешил футболисту искать другую команду. Позже стало известно, что «Коринтианс» рассматривал вариант с арендой футболиста, однако сине-бело-голубые отказались от предложения бразильского клуба.

Вендел перешел в «Зенит» в 2020 году. Действующий контракт 25-летнего бразильца с командой из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2027 года.