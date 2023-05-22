Вендел и Клаудиньо не сыграют за «Зенит» до конца чемпионата России

Как стало известно «СЭ», хавбеки «Зенита» Вендел и Клаудиньо уже отправились в отпуск с разрешения руководства клуба. Оба, как и форвард Малком (улетел в Бразилию из-за рождения ребенка) с защитником Родригао (предстоит обследование по поводу травмы), не примут участия в двух оставшихся матчах «Зенита» в РПЛ-2022/23 с «Сочи» (в гостях 27 мая) и «Факелом» (дома 3 июня).

При этом все латиноамериканцы вернутся в расположение команды Сергея Семака к 22 июня, когда чемпионы России приступят к подготовке к новому сезону. С 1 по 10 июля питерцы должны провести на «Газпром Арене» три контрольных игры на представительном товарищеском турнире с участием «Фенербахче», «Црвены Звезды» и бакинского «Нефтчи».