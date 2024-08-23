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Сегодня, 18:07

Вендел может рассмотреть возможность оформления гражданства РФ после продления контракта с «Зенитом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», бразильский полузащитник «Зенита» Вендел может рассмотреть возможность получения российского паспорта на фоне продления контракта с клубом. Однако пока футболист не обсуждал данную возможность с руководством сине-бело-голубых.

23 августа стало известно о подписании игроком нового контракта с петербургским клубом до окончания сезона-2027/28 с возможностью продления еще на сезон.

В феврале 2023 года российское гражданство получили игроки «Зенита» Клаудиньо и Малком.

26-летний Вендел присоединился к «Зениту» в 2020 году. Всего 26-летний игрок провел 129 матчей за сине-бело-голубых, забил 20 голов и сделал 31 результативную передачу.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
РПЛ
ФК Зенит
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