Вендел намекнул на скорое возвращение в расположение «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Вендел намекнул на скорое возвращение в расположение клуба из Санкт-Петербурга.

25-летний бразилец в социальной сети поставил эмодзи сердца на публикации одного из фанатских аккаунтов с символикой сине-бело-голубых.

Фото Социальные сети Вендела.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ», что футболист возвращается в расположение клуба.

В СМИ писали, что Вендел хочет перейти во «Фламенго». Игрок недавно потерял одного из членов семьи, поэтому хочет остаться в Бразилии.

Он выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошлом году он продлил свой контракт до 2027 года. В сезоне-2022/23 бразилец провел 33 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.