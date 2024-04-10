Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:38

Вендел ответил на вопрос о своем будущем в «Зените»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Полузащитник «Зенита» Вендел прокомментировал свой возможный уход из команды ближайшим летом.

«Сейчас не время говорить об этом. В «Зените» ко мне очень хорошо относятся, меня всегда принимали самым лучшим образом, а город Санкт-Петербург впечатляет. Теперь пришло время получить этот титул для «Зенита»! — цитирует Вендела журналист Фабио Алейшо.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В текущем сезоне 26-летний бразилец провел 24 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал восемь результативных передач.

Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.

«Зенит» (44 очка) лидирует в турнирной таблице РПЛ после 22 матчей. В 23-м туре команда Сергея Семака победила «Балтику» (1:0). В следующем матче сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Краснодаром». Игра пройдет в субботу, 13 апреля. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://t.me/donaleixo/1744
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
ФК Зенит
1
Обсудить
Читайте также
Кузяев дал интервью на французском языке после матча с «Лансом»
Чемпионат мира по сексу в Испании завершился досрочно
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РФС намерен провести ретроматч «Ротор» — «Спартак»

Радимов прокомментировал работу Галактионова в «Локомотиве»