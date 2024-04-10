Вендел ответил на вопрос о своем будущем в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Вендел прокомментировал свой возможный уход из команды ближайшим летом.

«Сейчас не время говорить об этом. В «Зените» ко мне очень хорошо относятся, меня всегда принимали самым лучшим образом, а город Санкт-Петербург впечатляет. Теперь пришло время получить этот титул для «Зенита»! — цитирует Вендела журналист Фабио Алейшо.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В текущем сезоне 26-летний бразилец провел 24 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал восемь результативных передач.

Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.

«Зенит» (44 очка) лидирует в турнирной таблице РПЛ после 22 матчей. В 23-м туре команда Сергея Семака победила «Балтику» (1:0). В следующем матче сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Краснодаром». Игра пройдет в субботу, 13 апреля. Начало — в 17.00 по московскому времени.