Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:40

Вендел: «ЦСКА чуть-чуть лучше начал, потом мы забили»

Сергей Жуков
корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Зенита» Вендел подвел итоги матча 8-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

«Тяжелая игра, принципиальное соперничество. Соперник чуть-чуть лучше начал, потом мы забили. Во втором тайме стали создавать больше моментов. Думаю, что мы заслужено победили. Сейчас нужно перевести дух и готовиться к игре с «Рубином», — сказал Вендел.

«Зенит» (20 очков) снова возглавил таблицу РПЛ. ЦСКА (13) идет пятым. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Факелом», а армейцы в гостях встретятся с «Рубином». Оба матча пройдут 21 сентября.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В ВАДА заявили, что статья о сокрытии эксперта в деле Валиевой имеет неточности
День программиста отметят 12 сентября
Пушков заявил об осознанном стремлении Британии к военному конфликту с Россией
Агент Джикии оскорбил руководителей клуба, вратаря выставляют из команды, Станкович назвал одну из легенд красно-белых величайшим игроком. Что происходит в «Спартаке»
В посольство РФ в Лондоне обратились 34 иностранца за разъяснением выдачи РВП
Окажет ли поддержка Тейлор Свифт влияние на президентские выборы в США. Разбор
Материалы сюжета РПЛ, 8-й тур: «ЦСКА — «Зенит», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
Николич: «Физически Гуарирапа здоров, но надо работать»
Николич — о конфликте с Венделом: «Все хорошо. Уже два раза обнялись»
«Краснодар» — «Ростов»: пенальти правильно отменен. Но Казарцев дал странное объяснение
Николич: «Последние 30 минут против «Кайрата» «Зенит» играл именно так»
Дебют Соболева, селфи чемпиона, стычка на поле: «Зенит» победил ЦСКА
Николич: «У ЦСКА был настрой, качество игры, но не получилось самого важного — добиться результата»
Сегодня
Вчера
Неделя