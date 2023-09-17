Вендел — о матче с «Рубином»: «Теперь Клаудиньо должен мне ужин!»

Полузащитник «Зенита» Вендел прокомментировал итоги матча 8-го тура чемпионата России против «Рубина» (3:0).

«Не могу сказать, что мы сегодня берегли силы. Конечно, мы понимали, что через несколько дней нас ждет следующая игра, но могу сказать точно, что все сегодня выложились, показали хороший футбол и счастливы, что победили.

Это одна из моих сильных сторон — дриблинг на скорости. Я рад, что сегодня все удалось именно так, как я задумал, счастлив, что смог отдать голевую передачу моему близкому другу Клаудиньо. Теперь он должен мне ужин!" — цитирует Вендела сайт клуба.

После 8 туров чемпионата России «Зенит» набрал 17 очков и расположился на 2-м месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на 1 очко. У «Рубина» 6 очков и 13-я позиция.