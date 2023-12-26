Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 05:02

Вендел примет участие в Матче звезд в Бразилии

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Зенита» Вендел примет участие в Матче звезд в Бразилии, сообщает журналист Жуниор Коимбра.

Ежегодное благотворительное мероприятие, организованное бывшим игроком сборной Бразилии Зико, объединяет футболистов, художников, спортсменов и других Матч состоится 27 декабря на стадионе «Маракана».

Собранная сумма с матча будет направлена на стимулирование развития благотворительности в Бразилии.

В текущем сезоне Вендел провел 18 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.

0
Читайте также
Роман Костомаров признан лучшим спортсменом России 2023 года
Артем Дзюба спел фанатскую песню «Зенита» группы «Ленинград»
Путин оценил долю торговли в нацвалюте между странами ЕАЭС в более 90%
На Украине сообщили о внесении в раду нового законопроекта о мобилизации
Российские бойцы спасли брошенную своими на поле боя украинскую военнослужащую
«Известия» публикуют кадры из освобожденной Марьинки
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Тарханов указал, какая линия в ЦСКА нуждается в усилении