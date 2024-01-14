Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:30

Вендел присоединился к «Зениту» на первом сборе в Абу-Даби

Алина Савинова
Telegram Дзен

Полузащитник Вендел прибыл в расположение «Зенита», который проводит первый тренировочный сбор в Абу-Даби.

Сине-бело-голубые в Telegram-канале опубликовали видео, на котором запечатлено, как бразильский футболист вместе с командой вышел на разминку.

Летом 2023 года Вендел с опозданием приехал в расположение «Зенита» из отпуска в Бразилии. В текущем сезоне на счету 26-летнего хавбека 4 гола и 6 результативных передач в 18 матчах за петербургскую команду.

В Абу-Даби «Зенит» пробудет до 28 января. Игроки проведут товарищеские матчи против самаркандского «Динамо» (21 января), «Чонбука» (24 января), «Урала» (27 января) и «Аль-Фатеха» (28 января).

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
ФК Зенит
1
0
Читайте также
Биография Дианы Дэвис: детство и карьера выступающей за Грузию дочери Тутберидзе
Биография Армана Царукяна: боец из России выступает в UFC с флагом Армении и хочет дом в США
В Москве оставленного без присмотра двухлетнего ребенка обнаружили мертвым
Роспотребнадзор указал на возможные экономические мотивы заявления о «болезни Х»
На Украине признали утечку в Россию координат военных объектов ВСУ
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Директор «Оренбурга» Андреев заявил, что приезд легионеров-новичков зависит от ухода Веры
Артур — о чемпионствах «Зенита»: «Хочу, чтобы это продолжалась еще пять, а лучше — десять лет подряд»
Агент допустил уход Джорджевича из «Сочи» при достойном предложении
Гаджиев: «Юран не прячет свое лицо. Куда бы не пришел, неплохо работал»
«Сочи» расторг контракт с Иваном Игнатьевым
Агент Жиго сообщил, что переход футболиста в «Локомотив» невозможен
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Агент допустил уход Джорджевича из «Сочи» при достойном предложении

Артур — о чемпионствах «Зенита»: «Хочу, чтобы это продолжалась еще пять, а лучше — десять лет подряд»