Вендел присоединился к «Зениту» на первом сборе в Абу-Даби

Полузащитник Вендел прибыл в расположение «Зенита», который проводит первый тренировочный сбор в Абу-Даби.

Сине-бело-голубые в Telegram-канале опубликовали видео, на котором запечатлено, как бразильский футболист вместе с командой вышел на разминку.

Летом 2023 года Вендел с опозданием приехал в расположение «Зенита» из отпуска в Бразилии. В текущем сезоне на счету 26-летнего хавбека 4 гола и 6 результативных передач в 18 матчах за петербургскую команду.

В Абу-Даби «Зенит» пробудет до 28 января. Игроки проведут товарищеские матчи против самаркандского «Динамо» (21 января), «Чонбука» (24 января), «Урала» (27 января) и «Аль-Фатеха» (28 января).