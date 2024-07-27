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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 21:39

Вендел — о связке с Глушенковым: «Пусть так будет весь сезон!»

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Полузащитник «Зенита» Вендел признался, что не ожидал достичь столь быстрого взаимопонимания на поле с новичком команды Максимом Глушенковым.

Все свои пять голов в нынешнем сезоне Глушенков забил после передач бразильского футболиста.

«Честно — не ожидал такого! В матче за Суперкубок дважды ассистировал ему, потом первая игра в чемпионате — и снова то же самое. Как я уже сказал, главное, чтобы мы сохранили это взаимодействие до самого финиша.

Все дело в том, что Максим отлично двигается и всегда оказывается в нужном месте. Думаю, он счастлив, я счастлив, и пусть так будет весь сезон!» — приводит слова Вендела официальный сайт петербургского клуба.

Во втором туре РПЛ «Зенит» одержал разгромную победу над «Рубином» (4:0). Сине-бело-голубые в третьем матче кряду забили четыре гола. Ранее команда Сергея Семака обыграла в OLIMPBET Суперкубке России «Краснодар» (4:2) и разгромила «Крылья Советов» (4:0) в первом туре чемпионата страны.

Источник: ФК «Зенит»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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