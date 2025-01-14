Вендел прошел медосмотр перед подготовкой к весенней части сезона

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел прошел медосмотр в Санкт-Петербурге перед подготовкой к весенней части сезона, как и остальные футболисты команды.

«Вендел уже прошел медосмотр в Петербурге», — сообщил председатель правления «Зенита» Александр Медведев ТАСС.

По сообщению портала Goal, футболист Вендел не планирует возвращаться в клуб после отпуска на родине. Полузащитник хочет перейти в более престижную команду.

27-летний Вендел играет за «Зенит» с 2020 года и стал четырехкратным чемпионом России, выиграл кубок и трижды получал суперкубок страны. В текущем сезоне Вендел забил два мяча и отдал 11 результативных передач в 19 матчах во всех турнирах.