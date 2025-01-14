Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:56

Вендел прошел медосмотр перед подготовкой к весенней части сезона

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел прошел медосмотр в Санкт-Петербурге перед подготовкой к весенней части сезона, как и остальные футболисты команды.

«Вендел уже прошел медосмотр в Петербурге», — сообщил председатель правления «Зенита» Александр Медведев ТАСС.

По сообщению портала Goal, футболист Вендел не планирует возвращаться в клуб после отпуска на родине. Полузащитник хочет перейти в более престижную команду.

27-летний Вендел играет за «Зенит» с 2020 года и стал четырехкратным чемпионом России, выиграл кубок и трижды получал суперкубок страны. В текущем сезоне Вендел забил два мяча и отдал 11 результативных передач в 19 матчах во всех турнирах.

Источник: ТАСС
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Читайте также
Торговую сеть «Светофор» ждут внеплановые проверки Роспотребнадзора
В Подмосковье задержали племянника Шакро Молодого
Отношения ЕС и Украины портятся из-за срыва газового транзита. И вот почему
Евгения Добровольская умерла в возрасте 60 лет
Братья Бе растянули флаг Украины на церемонии награждения в Оберхофе
Лавров заявил, что черные ящики AZAL не подтвердили часть данных из СМИ
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Вратарь «Химок» Кокарев: «Готов ли к переезду в Европу? Почему бы и нет?»
В «Торино» сообщили, что потенциальный новичок «Спартака» Илич выбыл на две недели
«Спартак» досрочно вернул Коледина из аренды в «Торпедо»
«Локомотив» ждет документы для завершения аренды Педро Габриэля в «Куябу»
«Спартак» назвал состав на первый тренировочный сбор
Солтмурад Бакаев: «Брат Зелимхан сказал: если не мечтаешь попасть в сборную, зачем вообще играть?»
Сегодня
Вчера
Неделя