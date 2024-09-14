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Сегодня, 19:45

Вендел — о стычке с Николичем: «Я извинился. Никаких проблем нет»

Сергей Жуков
корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал о стычке с главным тренером ЦСКА Марко Николичем в матче 8-го тура РПЛ. Игры завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 1:0.

«Ничего серьезного не произошло. Я просто праздновал гол. Возможно он неправильно меня понял. Я извинился. Никаких проблем нет. Стычка с Мойзесом? Я убежал в контратаку, не видел, что там произошло», — сказал Вендел.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo; (0:1). Лусиано Гонду и&nbsp;Дуглас Сантос. Нервная победа «Зенита» над ЦСКА. Соболев чуть не забил в свои, зато вновь отличился Лусиано

«Зенит» набрал 20 очков и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Факелом».

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич

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