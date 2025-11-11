Видео
11 ноября, 18:10

Вендел рассказал, при каком условии может покинуть «Зенит»

Алина Савинова
Вендел.
Полузащитник «Зенита» Вендел заявил, что счастлив в питерской команде и покинет ее только в том случае, если будет уверен в новом клубе.

Бразилец выступает за сине-бело-голубых с 2020 года. В январе «Зенит» объявил о переходе Вендела в «Ботафого» по окончании сезона-2024/25, однако позднее бразильский клуб расторг сделку по геополитическим причинам.

«Клуб только что выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес, поэтому мне казалось, что это амбициозный проект. Конечно, это помогло меня убедить, но я уже был счастлив здесь, в «Зените». Мне очень нравится Бразилия и мой город, но у меня отличная жизнь в Санкт-Петербурге. Чтобы уйти, это должен быть действительно тот проект, который меня убедит», — приводит Globo слова Вендела.

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Вендел.«Если появится возможность — никаких проблем нет». Вендел продлил контракт с «Зенитом» и готов получить паспорт РФ

На счету 28-летнего футболиста 163 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых он забил 21 гол и сделал 39 результативных передач. Вместе с питерцами Вендел четыре раза выигрывал чемпионат России, становился обладателем Кубка России и трижды — победителем Суперкубка страны. 1 ноября бразилец продлил контракт с «Зенитом» до конца сезона-2028/29.

Ранее в своей карьере полузащитник выступал за «Спортинг» и «Флуминенсе».

10

  • hattabysh

    Новый контракт заключили, зарплату увеличили, сразу и Питер полюбил)

    11.11.2025

  • vlad2020

    А почему такие, как ты только говорят о бразильцах Зенита? Что не задаешь вопросы про легионеров Краснодара, Спартака и других клубов? Или ты там их не видишь? Интересно, ты задавал вопросы, когда некоторые легионеры из других клубов просто уеехали из России, когда Европа вела санкции против России или когда они не возвращались из своих стран? Стопроцентно молчал. А все потому, что твоя больная злоба на Зенит лишила тебя мозгов - отсюда отсутсвие здраво мыслить и анализировать. Остается только сопли лить

    11.11.2025

  • svs

    пардон - с 22го ) так время летит...

    11.11.2025

  • svs

    с 24го - рф vs 404 не слыхали?

    11.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Такие слова Вендела говорят об отсутствии интереса к нему. Его статистика резко упала.

    11.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Паредас - аргентинец

    11.11.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Почему все бразильялы Звенида смотрят обратно на пальмы, а не в гейропу??? Такие они все звезды, как нам рассказывают, но в европе не нужны, уезжают обратно в свои васки-да-гамы...:joy::joy::joy: На вскидку, последний кто свалил НА ПОВЫШЕНИЕ - Паредас... И тот сто лет назад:stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:

    11.11.2025

  • Millwall82

    не, ситуация с похищением. В Бразилии сейчас больше шансов на это. Ну и криминальная ситуация в разы хуже (уже давно), Россию этот ужас еще предстоит повторить, после возвращения людей с ПТСР.

    11.11.2025

  • shpasic

    что, в Питере тоже гражданская война?

    11.11.2025

  • Millwall82

    в Бразилии сейчас фактически гражданская война, пускай и пока в Сан-Паулу, вариант ли возвращатся домой, когда завтра тебя могут легко грабануть (а то и убить), и с Мостовым подобная фигня уже в Питере была, но масштаб пока не такой.

    11.11.2025

    Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
    Футбол
    РПЛ
    ФК Зенит
