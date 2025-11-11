Вендел рассказал, при каком условии может покинуть «Зенит»

11 ноября, 18:10
Полузащитник «Зенита» Вендел заявил, что счастлив в питерской команде и покинет ее только в том случае, если будет уверен в новом клубе.
Бразилец выступает за сине-бело-голубых с 2020 года. В январе «Зенит» объявил о переходе Вендела в «Ботафого» по окончании сезона-2024/25, однако позднее бразильский клуб расторг сделку по геополитическим причинам.
«Клуб только что выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес, поэтому мне казалось, что это амбициозный проект. Конечно, это помогло меня убедить, но я уже был счастлив здесь, в «Зените». Мне очень нравится Бразилия и мой город, но у меня отличная жизнь в Санкт-Петербурге. Чтобы уйти, это должен быть действительно тот проект, который меня убедит», — приводит Globo слова Вендела.
На счету 28-летнего футболиста 163 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых он забил 21 гол и сделал 39 результативных передач. Вместе с питерцами Вендел четыре раза выигрывал чемпионат России, становился обладателем Кубка России и трижды — победителем Суперкубка страны. 1 ноября бразилец продлил контракт с «Зенитом» до конца сезона-2028/29.
Ранее в своей карьере полузащитник выступал за «Спортинг» и «Флуминенсе».
hattabysh
Новый контракт заключили, зарплату увеличили, сразу и Питер полюбил)
11.11.2025
vlad2020
А почему такие, как ты только говорят о бразильцах Зенита? Что не задаешь вопросы про легионеров Краснодара, Спартака и других клубов? Или ты там их не видишь? Интересно, ты задавал вопросы, когда некоторые легионеры из других клубов просто уеехали из России, когда Европа вела санкции против России или когда они не возвращались из своих стран? Стопроцентно молчал. А все потому, что твоя больная злоба на Зенит лишила тебя мозгов - отсюда отсутсвие здраво мыслить и анализировать. Остается только сопли лить
11.11.2025
svs
пардон - с 22го ) так время летит...
11.11.2025
svs
с 24го - рф vs 404 не слыхали?
11.11.2025
Dmitriy Nekrasov
Такие слова Вендела говорят об отсутствии интереса к нему. Его статистика резко упала.
11.11.2025
Dmitriy Nekrasov
Паредас - аргентинец
11.11.2025
АйЯЯйКиН-СССР
Почему все бразильялы Звенида смотрят обратно на пальмы, а не в гейропу??? Такие они все звезды, как нам рассказывают, но в европе не нужны, уезжают обратно в свои васки-да-гамы...:joy::joy::joy: На вскидку, последний кто свалил НА ПОВЫШЕНИЕ - Паредас... И тот сто лет назад:stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:
11.11.2025
Millwall82
не, ситуация с похищением. В Бразилии сейчас больше шансов на это. Ну и криминальная ситуация в разы хуже (уже давно), Россию этот ужас еще предстоит повторить, после возвращения людей с ПТСР.
11.11.2025
shpasic
что, в Питере тоже гражданская война?
11.11.2025
Millwall82
в Бразилии сейчас фактически гражданская война, пускай и пока в Сан-Паулу, вариант ли возвращатся домой, когда завтра тебя могут легко грабануть (а то и убить), и с Мостовым подобная фигня уже в Питере была, но масштаб пока не такой.
11.11.2025