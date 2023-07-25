Вендел скоро приедет на базу «Зенита»

Агент полузащитника «Зенита» Вендела Тьяго Рибейро заявил, что футболист скоро приступит к тренировкам.

«Вендел вернулся в Россию. Сейчас он отдыхает. Вскоре футболист отправиться на базу, чтобы приступить к тренировкам. Возможно, он встретиться сегодня с руководством. Пока мы не знаем точно, так как сегодня игра», — сказал Рибейро «СЭ».

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошлом году он продлил свой контракт до 2027 года. В сезоне-2022/23 25-летний бразилец провел 33 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.