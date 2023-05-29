Вендел, Сперцян и Литвинов претендуют на награду лучшему полузащитнику сезона РПЛ

РПЛ объявила имена футболистов, которые претендуют на награду лучшему полузащитнику сезона-2022/23.

В финал по итогам голосования болельщиков вышли Эдуард Сперцян («Краснодар»), Руслан Литвинов («Спартак») и Вендел («Зенит»).

Большинство голосов болельщиков получил Сперцян. Он получит бонусный балл в финальном этапе голосования.

На третьем этапе победителя будут определять главные тренеры и капитаны команд РПЛ, а также легенды лиги и эксперты.

Церемония вручения премии пройдет 4 июня в Москве в концертном зале «Барвиха» и начнется в 19:00 по московскому времени.