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Сегодня, 11:10

Вендел заявил, что в следующем сезоне продолжит выступать за «Зенит»

Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал, что в ближайшее время не планирует менять клубную прописку.

«Я здесь и в следующем сезоне тоже буду тут. На каникулах съезжу проведать родных и вернусь в Петербург со спокойной головой, чтобы работать и добиваться с «Зенитом» новых высот», — приводит слова Вендела «Чемпионат».

Бразилец перешел в «Зенит» из «Спортинга» осенью 2020 года за 20,3 миллиона евро. В нынешнем сезоне 26-летний хавбек провел 31 матч за питерцев во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. Контракт футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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