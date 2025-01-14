Вендел и Клаудиньо прибыли на сбор «Зенита»

Бразильские полузащитники «Зенита» Вендел и Клаудиньо присоединились к команде на первом зимнем сборе в Катаре.

Ранее СМИ сообщали, что Вендел якобы не хочет возвращаться в расположение российского клуба из отпуска и намерен перейти в более статусную европейскую команду.

Первый сбор «Зенита» пройдет в Дохе с 14 по 28 января. В нем примут участие 30 игроков. Еще один бразилец, нападающий Педро, присоединится к остальной команде позже из-за вызова в молодежную сборную своей страны.

Клаудиньо выступает за петербургский клуб с 2021 года, контракт 27-летнего игрока рассчитан до лета 2028 года.

Вендел играет в «Зените» с 2020 года, соглашение с 27-летним футболистом действует до лета 2028 года.