Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:00

Вендел и Клаудиньо прибыли на сбор «Зенита»

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бразильские полузащитники «Зенита» Вендел и Клаудиньо присоединились к команде на первом зимнем сборе в Катаре.

Ранее СМИ сообщали, что Вендел якобы не хочет возвращаться в расположение российского клуба из отпуска и намерен перейти в более статусную европейскую команду.

Первый сбор «Зенита» пройдет в Дохе с 14 по 28 января. В нем примут участие 30 игроков. Еще один бразилец, нападающий Педро, присоединится к остальной команде позже из-за вызова в молодежную сборную своей страны.

Клаудиньо выступает за петербургский клуб с 2021 года, контракт 27-летнего игрока рассчитан до лета 2028 года.

Вендел играет в «Зените» с 2020 года, соглашение с 27-летним футболистом действует до лета 2028 года.

Источник: ФК Зенит
3
Клаудиньо
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
Читайте также
В Подмосковье задержали племянника Шакро Молодого
Лавров заявил, что черные ящики AZAL не подтвердили часть данных из СМИ
Биография Ника Кирьоса: жизнь и спортивная карьера австралийского теннисиста
Отношения ЕС и Украины портятся из-за срыва газового транзита. И вот почему
«Спартак» не выиграл чемпионство из-за Промеса. О чем врет Абаскаль, а где говорит правду
Братья Бе растянули флаг Украины на церемонии награждения в Оберхофе
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
«Химки» расторгли контракт с Одиловым
Вратарь «Химок» Кокарев: «Готов ли к переезду в Европу? Почему бы и нет?»
В «Торино» сообщили, что потенциальный новичок «Спартака» Илич выбыл на две недели
Вендел прошел медосмотр перед подготовкой к весенней части сезона
«Спартак» досрочно вернул Коледина из аренды в «Торпедо»
«Локомотив» ждет документы для завершения аренды Педро Габриэля в «Куябу»
Сегодня
Вчера
Неделя