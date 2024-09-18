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Сегодня, 20:05

Венесуэльский форвард ЦСКА Гуарирапа объяснил, почему считает РПЛ сильной лигой

Алина Савинова
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Нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа сравнил уровень российского и венесуэльского футбола.

«Понятно, что российский футбол намного выше и сильнее нашего. Но у нас в Венесуэле лига растет и развивается. Она экспортирует таланты, поэтому все чаще венесуэльские футболисты уезжают в заграничные чемпионаты. Почему РПЛ — сильная лига? В России отличные стадионы. Еще здесь в лиге выступают хорошие футболисты. Поэтому мне кажется, российская лига тяжелая. Здесь очень сложно проявить себя и закрепиться», — цитирует Гуарирапу Sport24.

Гуарирапа перебрался в Россию весной 2024 года. Сначала он выступал за «Сочи», а в сентябре на правах аренды перешел в ЦСКА. Всего в РПЛ 21-летний футболист провел 11 матчей, в которых отметился 8 голами и одной результативной передачей.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Сауль Гуарирапа

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