Нападающий «Торпедо» Коста: «Венгерскому нападающему нелегко играть здесь. Но я счастлив»

Сегодня, 10:15
Нападающий «Торпедо» Марк Коста в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от игры в России.
— Вам нравится выступать в России?
— Да. Это хорошая возможность для меня и моей карьеры. Я знаю, что это хорошая лига. Венгерскому нападающему нелегко играть здесь. Но я действительно счастлив играть здесь.
25-летний венгр перешел в «Торпедо» на правах свободного агента 4 сентября. Форвард сыграл за московский клуб в двух матчах и пока не отметился результативными действиями.
После 12 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице. В 12 матчах клуб набрал всего 6 очков.