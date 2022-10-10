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Нападающий «Торпедо» Коста: «Венгерскому нападающему нелегко играть здесь. Но я счастлив»

Венгерский форвард «Торпедо» Коста рассказал, что ему нелегко выступать в России
Дмитрий Барулев

Нападающий «Торпедо» Марк Коста в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от игры в России.

— Вам нравится выступать в России?

— Да. Это хорошая возможность для меня и моей карьеры. Я знаю, что это хорошая лига. Венгерскому нападающему нелегко играть здесь. Но я действительно счастлив играть здесь.

25-летний венгр перешел в «Торпедо» на правах свободного агента 4 сентября. Форвард сыграл за московский клуб в двух матчах и пока не отметился результативными действиями.

После 12 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице. В 12 матчах клуб набрал всего 6 очков.

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