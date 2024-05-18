Венгерский журналист: «Станковичу далеко до уровня Черчесова»

Венгерский журналист Ласло Боршош прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

«Тактически Станкович не придумал ничего интересного в Венгрии, иногда создавалось впечатление, что матчи выигрывались качеством игроков, а не тактикой серба. Хотя Деян и выглядел мотивированным рядом со скамейкой запасных, а игроки были страстными, мы редко видели хороший футбол от «Ференцвароша».

Конечно, «Спартак» для серба — это большой шаг, но джентльмен не покидает свой клуб по ходу сезона. По-человечески в глазах многих это провал, и фанаты даже не сожалеют о его уходе. Станкович добился примерно такого же успеха, что и Станислав Черчесов. С сербским тренером команда была немного более сбалансированной, но в плане стратегии ему далеко до уровня бывшего тренера сборной России или украинца Сергея Реброва», — цитирует Боршоша Sport24.

«Спартак» объявил о назначении Станковича в четверг, 16 мая. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25. Сейчас серб возглавляет «Ференцварош».

Ранее в своей карьере 45-летний специалист тренировал «Сампдорию» и «Црвену Звезду».