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Сегодня, 23:05

Вера назвал российские клубы «дверью» в Европу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера прокомментировал свой переход в российский клуб.

«Здесь все устроено как надо, город приятный, команда — тоже. А со сложностями можно справиться. Никто не отговаривал от переезда в Россию. Все хотели, чтобы моя карьера развивалась, и понимали: Россия — «дверь» в Европу. У меня были варианты с южноамериканскими командами, но я предпочел Оренбург. Попробовать себя здесь — личный вызов для меня», — приводит слова Веры Sport24.

25-летний аргентинец присоединился к «Оренбургу» в июле 2022 года и провел за него 18 матчей, забил один мяч и отдал четыре результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-24-vera-o-perekhode-v-orenburg-predpochel-yego-komandam-iz-yuzhnoy-ameriki-rossiya-dver-v-yevropu
Лукас Вера
Футбол
ФК Оренбург
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