Вера назвал российские клубы «дверью» в Европу

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера прокомментировал свой переход в российский клуб.

«Здесь все устроено как надо, город приятный, команда — тоже. А со сложностями можно справиться. Никто не отговаривал от переезда в Россию. Все хотели, чтобы моя карьера развивалась, и понимали: Россия — «дверь» в Европу. У меня были варианты с южноамериканскими командами, но я предпочел Оренбург. Попробовать себя здесь — личный вызов для меня», — приводит слова Веры Sport24.

25-летний аргентинец присоединился к «Оренбургу» в июле 2022 года и провел за него 18 матчей, забил один мяч и отдал четыре результативные передачи.