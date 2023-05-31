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Сегодня, 14:05

Вера назвал Россию удачным местом, чтобы начать играть в Европе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера оценил свой первый сезон в России и поделился планами на будущее.

«В этом сезоне я сделал все, что запланировал. До приезда сюда все было для меня другим. Я старался не оглядываться назад. Я узнал клуб, воспользовался шансом заиграть в РПЛ. И вроде все неплохо получилось. Это прекрасный опыт. Принял ли я правильное решение год назад? Абсолютно. В России, конечно, лучше качество жизни, чем в Аргентине. Тут совершенно другая атмосфера. Оренбург — тихий город, который полностью погружает вас с головой в работу. Идеальное место, чтобы вы могли сосредоточиться на игре и забыть обо всем. Каждый хороший сезон заставляет тебя подниматься выше, прокачивает тебя. Говоря обо мне, я провел сезон достаточно хорошо для того, чтобы попробовать себя в более сильном клубе чемпионата России, а дальше нужно постараться перейти в топ-чемпионат. Чтобы начать играть в Европе, Россия — очень удачное место. Это касается не только футболистов, которые приезжают сюда, но и местных ребят», — приводит слова Вера Metaratings.ru.

Вера перешел в «Оренбург» летом 2022 года из аргентинского «Лануса» за 1,5 миллиона евро. В составе российского клуба он провел 29 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и шестью результативными передачами.

Действующий контракт полузащитника с «Оренбургом» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 2,5 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/vera-rossiya-ochen-udachnoe-mesto-chtoby-nachat-igrat-v-evrope-255286/
Лукас Вера
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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