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Сегодня, 17:45

Вера оценил игру Глушенкова за «Зенит»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Лукас Вера поделился с «СЭ» мнением об игре полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

Хавбек перешел в клуб из Санкт-Петербурга летом 2024 года, в 7 матчах за команду он забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу.

В игре 5-го тура РПЛ против «Химок» (1:1) Глушенков получил травму и был заменен на 24-й минуте встречи. Позднее стало известно, что у 25-летнего россиянина перелом руки.

«Думаю, Глушенков немного отошел в глубину, потому что «Зениту» не хватало Вендела. Но вы видели, на что Максим способен. У него отличные качества, он хороший игрок», — сказал Вера «СЭ».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 13 очками в 5 матчах, опережая идущее вторым московское «Динамо» на 1 очко. «Химки» занимают девятое место с 5 очками.

Лукас Вера
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
Максим Глушенков
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