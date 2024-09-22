Сегодня, 17:31
Аргентинский полузащитник «Химок» Лукас Вера подвел итоги матча 9-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:0).
«Эмоциональный матч против бывшей команды. Что касается результата, то грустно, после удаления было тяжело играть. Если бы матч прошел в равных составах, то мы бы побольше создали моментов», — сказа Вера.
Для красно-черных этот матч стал 8-м по счету в безвыигрышной серии во всех турнирах, которая длится с 9 августа.
«Химки» с 7 очками занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» с тем же количеством баллов находится строчкой выше — на 13-й месте, опережая химчан по дополнительным показателям.