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Сегодня, 12:58

Вера рассказал, как планирует провести новогодние праздники

Камила Абдурахманова
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Аргентинский полузащитник «Химок» Лукас Вера рассказал, чем будет заниматься в новогодние праздники.

«Как планирую провести новогодние праздники? Честно говоря, у меня обычно ничего особенного не происходит. Думаю, просто проведу время с семьей. Мы все вкусно покушаем. Я наконец проведу побольше времени с сыном и буду просто наслаждаться этой возможностью», — сказала Вера Legalbet.ru

Лукас Вера перешел в «Химки» из «Оренбурга» прошлым летом. В текущем сезоне 27-летний полузащитник провел за красно-черных 19 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Контракт аргентинца с подмосковной командой действует до июля 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 3 миллиона евро.

Источник: Legalbet.ru
Лукас Вера
ФК Химки
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