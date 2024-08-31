Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:07

Вера считает, что «Химки» заслужили ничью в матче с ЦСКА

Telegram Дзен

Полузащитник «Химок» Лукас Вера прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ со счетом 0:2.

— Согласны ли, что в этом матче вы заслужили минимум ничью?

— Так и есть. Но мы не реализовали наши моменты, а они наоборот.

— Вы сыграли со «Спартаком», «Зенитом», ЦСКА и «Локомотивом». С кем было сложнее всего?

— Все матчи были сложными, нам надо продолжать работать. Мы понимаем наше место в таблице, поэтому надо думать, что будет впереди. Сейчас у нас будут три матча с соперниками нашего уровня, и надо будет сделать все, чтобы в них выиграть.

— Как оцените этот отрезок для «Химок»?

— Мы хорошо играли. И я, как и все в команде, доволен, как мы работаем. Надо просто начать выигрывать матчи.

Подмосковный клуб после 7 матчей находится на 11-м месте турнирной таблицы чемпионата России с 6 очками. ЦСКА поднялся на 3-е место, набрав 13 очков.

Константин Передерий

Лукас Вера
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
В США сообщили о гибели нападающего «Коламбуса» Годро и его брата
«Наполи» исключил Виктора Осимхена из заявки на сезон
Полиция задержала напавших на свадебный автобус в Подмосковье
Жеребьевка на компьютере, никакого группового этапа, больше матчей и писклявый гимн. Что нужно знать о новой «платной» Лиге чемпионов по футболу сезона 2024-2025
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
Не вышел на связь: на Камчатке пропал пассажирский вертолет
Популярное видео
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 7-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Спартак» — «Рубин» и другие матчи
Нападающий ЦСКА Мусаев о победе над «Химками»: «Никому не будет легко против этой команды»
«Пари НН» — «Зенит»: Лусиано Гонду забил дебютный гол и вывел гостей вперед
Трудовая победа ЦСКА: в Химках все решили армейский класс и идеальный Акинфеев
Медведев опроверг информацию о проблемах с психикой у Соболева: «Бредятина»
«Химки» — ЦСКА: видео голов
Голы Мусаева и Мойзеса принесли ЦСКА победу над «Химками»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя