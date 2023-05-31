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Сегодня, 13:14

Вера считает, что у «Ахмата» есть потенциал бороться с «Зенитом» за титул

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера поделился мнением о том, кто может составить конкуренцию «Зениту» в чемпионате России.

«Нормально ли что одна команда постоянно выигрывает? Чемпионат Аргентины очень непростой и тоже чем-то похож на РПЛ. Исход может решиться за 4-5 туров до окончания чемпионата. Но нужно признать, у «Зенита» было большое преимущество над остальными командами. У кого из российских команд есть потенциал бороться с «Зенитом» за титул? У «Ахмата». Как я слышал, этот клуб не является лидером чемпионата, но, когда мы встретились, меня удивил уровень футболистов. Они были очень хороши. На выезде мы не смогли их обыграть, хотя очень старались. Почему у «Оренбурга» не получилось попасть в топ-5? Это упрек нам всем за то, что мы не смогли завершить чемпионат на более высоком месте. Правда в том, что мы надеялись это сделать, но другие команды тоже провели хорошие отрезки. Показателен случай «Ахмата», который в какой-то момент проснулся и очень быстро набрал 15-18 очков. Да, это упрек всем нам, но в то же время мы рады, что нам удалось набрать более 40 баллов», — приводит слова Вера Metaratings.ru.

После 29-ти туров «Оренбург» идет на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. «Ахмат» занимает пятую строчку, набрав на шесть баллов больше, чем оренбургский клуб.

Источник: https://metaratings.ru/news/vera-u-kogo-est-potencial-borotsya-s-zenitom-za-titul-u-akhmata-255274/
Лукас Вера
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ФК Оренбург
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