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Сегодня, 18:11

Вера заявил, что гол Барко со штрафного выбил «Химки» из колеи

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Полузащитник «Химок» Лукас Вера подвел итоги матча 2-го тура РПЛ против «Спартака» (1:3).

— Что пошло не так после первого тайма?

— «Спартак» забил быстрый гол, это выбило нас из колеи. Провели хороший первый тайм, а их гол дорого нам обошелся.

— В конце первого тайма произошла стычка Анджелковича с болельщиком...

— Не видел, но мы должны стараться избегать таких вещей. Это лишь вторая игра в чемпионате. В первом туре мы заслужили победу, во втором — проиграли. Мы должны продолжать двигаться вперед. Это долгий путь.

5 августа «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в матче третьего тура РПЛ. «Химки» двумя днями ранее встретятся с «Рубином» на выезде.

Александр Абустин

Лукас Вера
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
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