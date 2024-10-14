Веретенников: «В «Спартаке» после смены тренера появилось что-то свежее и новое»

Бывший нападающий «Ротора» и сборной России Олег Веретенников оценил игру «Спартака» после назначения Деяна Станковича.

«Сейчас в команде всё по-новому, у неё сменился тренер. В ЦСКА тоже сменился тренер, но «армейцы» пока играют по той же схеме, что и при Федотове. В «Спартаке» появилось что-то свежее и новое. Посмотрим, как команда проявит себя на дистанции», — приводит Metaratings слова Веретенникова.

«Спартак» после 11 туров чемпионата России-2024/25 занимает шестое место в турнирной таблице с 19 очками.