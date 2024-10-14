Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:26

Веретенников: «В «Спартаке» после смены тренера появилось что-то свежее и новое»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Ротора» и сборной России Олег Веретенников оценил игру «Спартака» после назначения Деяна Станковича.

«Сейчас в команде всё по-новому, у неё сменился тренер. В ЦСКА тоже сменился тренер, но «армейцы» пока играют по той же схеме, что и при Федотове. В «Спартаке» появилось что-то свежее и новое. Посмотрим, как команда проявит себя на дистанции», — приводит Metaratings слова Веретенникова.

«Спартак» после 11 туров чемпионата России-2024/25 занимает шестое место в турнирной таблице с 19 очками.

Источник: Metaratings

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Рабочая неделя с 5 по 8 ноября продлится четыре дня из-за Дня народного единства
В казахстанский Талгар ввели нацгвардию после убийства подростка
Малкин набрал 1300-е очко в НХЛ
Костя Цзю: «Бетербиев прошел первый раз дистанцию в 12 раундов»
Федерация футбола Албании пожаловалась на Чехию в УЕФА из-за кричалок про Косово
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Сегодня
Вчера
Неделя