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Сегодня, 21:30

Веретенников считает, что гол Лещука — случайность

Камила Абдурахманова
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Экс-футболист «Ротора» Олег Веретенников поделился мнением, что гол вратаря столичного «Динамо» Игоря Лещука в матче с «Ахматом» получился случайным.

«Гол Лещука был в большей степени случайным. Он выиграл борьбу, но мяч пересек линию ворот в большей степени из-за ошибки, которую допустил Гиорги Шелия. Молодец, что забил, помог своей команде отыграться. Вратари забивают голы в футболе, такое бывает», — сказал Веретенников ТАСС.

2 декабря Лещук забил гол в ворота «Ахмата» в гостевом матче 17-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:1. Московское «Динамо» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 32 очка, команда из Грозного располагается на 15-м месте с 10 баллами.

Источник: ТАСС
Игорь Лещук
Олег Веретенников
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
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