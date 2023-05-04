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Сегодня, 14:00

Веретенников — о своем бомбардирском рекорде: «Лично Малкома не поздравлю, я его даже не знаю»

Алина Савинова
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Бывший нападающий Олег Веретенников заявил, что не станет поздравлять форварда «Зенита» Малкома, если бразильский футболист побьет его рекорд по голам за сезон в РПЛ.

«Забьет и забьет. Лично Малкома не поздравлю, я его даже не знаю и телефона у меня его нет. У него хорошие шансы, стабильно играет. Рекорды рано или поздно обновляются, я не переживаю по этому поводу. Поздравлю ли я Семака? Мы хорошо общаемся, но не друзья. Возможно, как-то поздравлю», — цитирует Веретенникова Legalbet.

В текущем сезоне чемпионата России Малком принял участие в 25 матчах, в которых отметился 22 голами. До рекорда Веретенникова ему остается забить 3 мяча.

После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко.

Источник: https://legalbet.ru/news/veretennikov-o-svoyom-bombardirskom-rekorde-semaka/
Малком Филипе (Малком)
Олег Веретенников
Футбол
РПЛ
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