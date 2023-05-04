Веркаутерен — о реформе РПЛ: «Для меня всегда лучше, когда проводят регулярный чемпионат»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов», а ныне спортивный директор футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен в разговоре с «СЭ» отреагировал на новости о возможной смене формата проведения РПЛ.

«Для меня всегда лучше, когда проводят регулярный чемпионат и каждый играет с каждым по два раза. Если сравнивать с АПЛ, ла лигой, всегда есть конкуренция, интрига, каждый матч сложный. Лучше, чтобы было много хороших команд, чем как в Бельгии, когда в главном плей-офф четыре команды», — сказал Веркаутерен «СЭ».

Ранее президент РПЛ Александр Алаев допустил, что в чемпионате России может появиться плей-офф. В настоящее время РПЛ проводится по системе гладкого чемпионата с 30 турами.