Веркаутерен — о продолжении карьеры: «Поработать в России было бы лучшим вариантом»

Бывший спортивный директор Королевской футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен в разговоре с «СЭ» рассказал о своих планах.

«Я решил, что намерен продолжать работать. В то же время я хотел бы больше находиться с семьей, которая живет в России. Я бы хотел продолжить свою работу в хорошей команде с интересным проектом. Если я найду такой, то готов начать хоть завтра. Я попробовал себя в должности спортивного директора, но я все еще могу тренировать. В Бельгии мы работали в связке с Тедеско. Посмотрим, как все сложится дальше», — сказал Веркаутерен «СЭ».

Также бывший спортивный директор Королевской футбольной ассоциации высказался о возможной работе в России.

«Поработать в России? Почему бы и нет? Это было бы лучшим вариантом. Хотя бы потому что здесь живет моя семья. Я все еще готов к работе на футбольном поле, но также я готов попробовать себя и в другой роли, например, на должности спортивного директора. Думаю, я даже готов быть ассистентом главного тренера, но в случае, если мы хорошо знакомы. Так что я рассматриваю разные варианты», — добавил Веркаутерен.

66-летний специалист работал с «Крыльями Советов» с 2014 по 2016 год. Кроме того, он тренировал бельгийские «Андерлехт», «Серкль Брюгге», «Мехелен» и «Генк», саудовский «Аль-Батин», а также «Спортинг» и «Аль-Джазиру» из ОАЭ.