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21 мая, 22:53

Вернблум закрыл доступ к постам в соцсетях после оскорблений со стороны болельщиков ЦСКА

Понтус Вернблум.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум ограничил доступ к своим постам в социальных сетях.

Во вторник, 21 мая, экс-игрок армейского клуба принес извинения шведскому народу за годы выступления в России.

После скандального интервью шведскому изданию Aftonbladet болельщики красно-синих начали оскорблять Вернблума на его странице в комментариях.

Понтус Вернблум. «Когда я играл в России, ситуация в мире была другой!» Вернблум извинился за выступления за ЦСКА

Вернблум защищал цвета ЦСКА с 2012 по 2018 год. Всего за красно-синих он отыграл 224 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 17 результативных передач. Вместе с армейцами полузащитник стал трехкратным чемпионом России.

Вернблум завершил свою игровую карьеру летом 2021 года. Помимо ЦСКА, он выступал за ПАОК, шведский «Гетеборг» и «АЗ Алкмар».

Понтус Вернблум
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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