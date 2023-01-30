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Сегодня, 21:26

«Верона» уже внесла Гайча в заявку на сезон в серии А

Иван Шитик
Корреспондент
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«Верона» взяла в аренду до конца сезона нападающего ЦСКА Адольфо Гайча. Игрок уже внесен в заявку клуба на сайте серии А.

«Верона» арендовала форварда за 500 тысяч евро до конца сезона с опцией выкупа за 6,5 миллиона евро.

Гайч был приобретен ЦСКА летом 2020 года за 8,5 миллиона евро у аргентинского «Сан-Лоренцо». Всего на счету 23-летнего форварда один гол и одна голевая передача в 22 играх за ЦСКА.

В сезоне-2021/22 Гайч уже выступал в Италии, когда играл на правах аренды за «Беневенто» (2 гола в 15 матчах).

Адольфо Гайч
ФК Верона
ФК ЦСКА (Москва)
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