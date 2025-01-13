Тренер «Войводины» Вьештица назвал игроков «Зенита», которых взял бы к себе в команду

Экс-защитник «Зенита», а сейчас помощник главного тренера сербской «Войводины» Милан Вьештица в интервью «СЭ» рассказал, каких игроков петербургского клуба взял бы себе в команду.

— А как тебе нынешний «Зенит»?

— Очень сильная и сплоченная команда. Видна рука тренера. Игроки знают, что нужно делать на поле, и показывают не только красивый, но и результативный футбол. У «Зенита» баланс во всех линиях, начиная с обороны. И слабых мест нет.

— Представим ситуацию: у тебя есть возможность забрать в «Войводину» любого игрока «Зенита». Кого бы ты взял?

— Сложный вопрос, потому что все игроки высокого класса. Назову парня из линии атаки, который перешел в «Зенит» этим летом... Глушенков, правильно? Великолепно начал сезон, но жалко, что из-за травм много пропустил. Честно, он меня приятно удивил. Это шикарное приобретение.

— Кого еще бы взял?

— Опорника, работа которого не всегда заметна, но на самом деле он очень многое делает для команды.

— Барриос?

— Точно! Такой футболист всегда нужен любому клубу. Настоящая находка для тренера, — сказал Вьештица «СЭ».

Вьештица выступал за «Зенит» с 2002 по 2006 год. Вместе с петербургской командой защитник стал обладателем Кубка премьер-лиги, а также завоевал серебряные медали чемпионата России.