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Вьештица — о первых впечатлениях после прибытия в Россию: «Чуть не упал в обморок»

Роман Кольцов
Корреспондент
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Экс-защитник «Зенита» Милан Вьештица в интервью «СЭ» вспомнил, как впервые оказался в России.

— Ты впервые оказался в России — совершенно незнакомой для тебя стране. Какая у тебя была первая реакция?

— Хорошо помню тот день — 19 декабря 2002 года. Была жуткая метель и мороз минус 29 градусов. Я чуть не упал в обморок, когда впервые вышел из аэропорта. Для любого серба первая ассоциация с Россией — это зима. Более того, тогда в «Зените» сразу же начались сборы, и мы тренировались в Петербурге. Я выходил на улицу только на тренировку. В город, наверное, вышел только один раз за десять дней.

— Быстро адаптировался?

— Конечно, потом все уже было нормально. Человек — существо, которое привыкает ко всему. Как футболист я тренировался в минус 29, а как тренер недавно был в Саудовской Аравии, где плюс 50, — сказал Вьештица «СЭ».

Милан Вьештица выступал за «Зенит» с 2002 по 2006 год. Сербский защитник провел в составе сине-бело-голубых 94 матча во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.

Милан Вьештица и&nbsp;инспектор ДПС. «Полез к гаишнику за его значком, он все понял и начал наезжать». Вьештица — о «Зените» и жизни в России

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ФК Зенит
Милан Вьештица
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