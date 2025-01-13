Экс-игрок «Зенита» Вьештица: «В Сербии показывают все матчи РПЛ, ничего не пропускаем»

Бывший игрок «Зенита» Милан Вьештица в интервью «СЭ» пожелал, чтобы российские клубы и сборная вернулись на международную арену как можно быстрее.

— В Сербии сейчас следят за РПЛ?

— У нас показывают каждый тур. Боюсь соврать, но, кажется, вообще все игры. Так что мы ничего не пропускаем. И за другими чемпионатами следим: АПЛ, ла лига, серия А... Ну и наша лига, естественно, показывается в полном объеме.

— Как в Сербии относятся к тому, что российские клубы и сборная отстранены от международных соревнований? И как ты считаешь, справедливо ли это?

— Это сложная тема, которой я не хотел бы касаться. Могу сказать только одно: желаю, чтобы российские клубы и сборная вернулись как можно быстрее. Честно, в Сербии никто не думает об этом. А справедливо отстранение или нет — этот вопрос не ко мне, — сказал Вьештица «СЭ».

Вьештица выступал за «Зенит» с 2002 по 2006 год. Вместе с петербургской командой защитник стал обладателем Кубка премьер-лиги, а также завоевал серебряные медали чемпионата России.

Также 45-летний серб играл в России за «Ростов», «Шинник», сочинскую «Жемчужину», «Урал» и петербургское «Динамо».

С 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.