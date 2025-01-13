Вьештица: «Однажды сел за руль выпившим, пытался отмазаться. Гаишник говорит: «Ты совсем охренел?»

Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица в интервью «СЭ» рассказал, как едва не попал в участок после остановки инспектором ДПС в Санкт-Петербурге.

— Расскажи самую безумную нефутбольную историю, которая случалась с тобой в России?

— Есть такая, но она не для публичного поля.

— Уже можно рассказывать все что угодно.

— Да я знаю... Слушай, когда я должен был уходить из «Зенита», у меня было совсем невеселое настроение. Так, скажем, немножко перебрал с алкоголем. Вышел из бара, сел в машину, поехал... И тут, откуда ни возьмись, появился гаишник. Он почувствовал, что от меня попахивает, и попросил подышать в трубочку. А у меня был хороший знакомый, который мог отмазать.

— Этот человек не имел никакого отношения к «Зениту»?

— Вообще к футболу никакого отношения не имел. В общем, проблема заключалась в том, что у меня села батарея на телефоне. Я попросил мобильник у гаишника и позвонил тому самому знакомому. Он сказал узнать номер значка человека, который меня остановил. Ну, я и полез за его значком и начал спрашивать, а он все понял и начал наезжать: «Ты совсем охренел? Ну, тебе ******!»

— Как говорится: что было дальше?

— К тому моменту уже было 5-6 утра, и меня хотели забрать в участок. К счастью, я извинился, и мы как-то договорились. Доставили меня домой, я поблагодарил гаишника, ха-ха! — сказал экс-футболист в интервью «СЭ».

Вьештица выступал за «Зенит» с 2002 по 2006 год. Вместе с петербургской командой защитник стал обладателем Кубка премьер-лиги, а также завоевал серебряные медали чемпионата России.