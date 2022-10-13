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Сегодня, 16:25

Вьештица считает, что успехи «Зенита» не идут на пользу российскому футболу

Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица поделился мнением о доминировании петербургской команды в РПЛ.

«Успехи «Зенита» радуют, но я не думаю, что это хорошо для российского футбола. Хотя это все равно не тот уровень доминирования, как, например, в Сербии, где у «Црвены Звезды» вообще нет конкурентов. В России «Зениту» все же угрожают другие клубы, которые могут до самого конца претендовать на золото. Однако, думаю, что в этом сезоне ничего не изменится и «Зенит» снова станет чемпионом. По крайней мере я надеюсь, что «Зенит» еще пару лет будет неприкасаем», — приводит слова Вьештица Metaratings.ru.

После 12 туров РПЛ «Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице, набрав 30 очков.

Петербуржская команда с сезона-2018/19 четыре раза подряд стала победителем РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/veshtitsa-ne-dumayu-chto-uspekhi-zenita-eto-khorosho-dlya-rossiyskogo-futbola-1384029/
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